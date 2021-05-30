 وزيرا خارجية أمريكا والهند يبحثان جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية أمريكا والهند يبحثان جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 11:20 ص
بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك جهود الإغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن بلينكن جدد تأكيده، أثناء ترحيبه بنظيره الهندي في مقر الخارجية الأمريكية، بالتزام الإدارة الأمريكية بتعميق الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند.

وناقش الوزيران التطورات الإقليمية والدعم المستمر لأفغانستان، وتطرقا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الهند والمحيط الهادئ من خلال الرباعية والالتزام المشترك لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الهندي مواصلة تعاونهما بشأن الأولويات الأمنية الإقليمية والاقتصادية المشتركة.

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