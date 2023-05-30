وكيل تعليم المنيا يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية تمهيدا لاعتماد النتيجة

تفقد حمدي مصطفى محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، ويرافقه الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوي التعليمية، اليوم الثلاثاء، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023 بمدرسة ملوي الثانوية بنات، بإدارة ملوي التعليمية، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق.

وأشاد وكيل المديرية، بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل، كما أوضح ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان، وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد، على ضرورة مراعاة الدقة والجودة، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وخلال الجولة بمقار التقدير، تفقد وكيل التربية والتعليم جميع أعمال كنترول الشهادة الإعدادية لقطاع جنوب، ومقره إدارة ملوي التعليمية، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة؛ للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وأكد وكيل الوزارة، أن توضع في الاعتبار مصلحة الطالب أولا وأخيرا؛ تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من محافظ المنيا، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.