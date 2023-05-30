ميقاتي يهنئ الجيش اللبناني بعد تحرير السعودي المخطوف

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، قوات الجيش بعد تحرير المخطوف السعودي.

وأكد ميقاتي، في تصريحات أوردتها قناة "الجديد" اللبنانية، "الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان".

وقال: "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".

وأضاف: "نحن حريصون على عودة جميع الأخوة العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

بدوره، هنأ وزير الداخلية بسام مولوي القوى الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى أن "تكامل الجهود وتوحيدها أدى الى تحرير المخطووف السعودي من قبل مخابرات الجيش في منطقة البقاع".

وكان الجيش اللبناني قال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".