سفير ألمانيا ببيروت: القضاء الألماني يصدر النشرة الحمراء ضد حاكم مصرف لبنان ورفاقه

أبلغ السفير الألماني في بيروت اندرياس كيندل، اليوم الثلاثاء، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني هنري خوري بإصدار القضاء الألماني النشرة الحمراء ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورفاقه.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن خوري وكيندل بحثا بعد ذلك مسألة تمثيل لبنان أمام القضاء الألماني في هذه القضية.

يذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحق أمام القضاء اللبناني والفرنسي في قضايا التزوير وتبييض الأموال.

وكانت اود بوروزي القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات رياض سلامة في أوروبا، قد أصدرت مذكرة توقيف دولية ضده في 16 مايو الجاري، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، وتسلمت النيابة العامة التمييزية اللبنانية في 19 من ذات الشهر نسخة من مذكرة التوقيف.

وباشر القضاء اللبناني، في 24 مايو الحالي، باستجواب سلامة على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.

كما أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، كانت قد ادعت في منتصف مارس الماضي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال جلسة استجوابه، بجرائم التزوير وتبييض الأموال.

كما ادعت على شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك في الجرائم ذاتها، وطلبت توقيفهم والحجز على أملاكهم.

ولا يزال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في منصبه، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو الجاري.