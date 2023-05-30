توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب وعلوم سوهاج للتخلص من نفايات المستشفى الجامعي

الموافقة على إنشاء مبنى لكلية التمريض وللمعهد الفني للتمريض

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٩٣ لشهر مايو لعام ٢٠٢٢م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها ‏الموافقة على اقتراح مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن إنشاء مبنى لكلية التمريض ومبنى للمعهد الفني للتمريض، لخدمة العملية التعليمية والمستشفى الجامعي.

كما تمت الموافقة على المقترح المقدم من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية بشان اتفاقية تعاون علمي بحثي مشترك بين الجامعة وجامعة فلادلفيا بالمملكة الاردنية الهاشمية.

وأضاف عبدالخالق أنه تمت الموافقة علي اقتراح مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بفتح باب القيد بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم، ماجيستر، دكتوراه) بكلية التربية الرياضية بقسم الادارة والترويح اعتباراً من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على يرفع للمجلس الاعلى للجامعات، وأيضا الموافقة على مقترح إصدار مجلة البحوث والدراسات الإعلامية، مجلة علمية محكمة تصدر عن قسم الإعلام بكلية الآداب.

ووافق المجلس أيضا على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعقد ندوة تثقيفية بمناسبة يوم البيئة العالمي الموافق ٥ يونيو، كما تم على هامش اجتماع مجلس الجامعة توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي الطب البشري والعلوم تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من النفايات الخاصة بالمستشفى الجامعي.

ووافق المجلس على تعيين ٨ من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الطب البشري، وكلية الطب البيطري في وظيفة أستاذ، و٧ من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، الطب البيطري، التربية الرياضية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في وظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة إلى تعيين ١٠ أعضاء بهيئة تدريس كليات الآداب، الطب، التجارة، الزراعة، وكلية التربية النوعية في وظيفة مدرس.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراة لعدد ٨ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، ومنح درجة الماجستير لعدد ١٠ عضو هيئة التدريس بكليات الاداب، الطب البشري، التمريض، وكلية التربية الرياضية.