عمرو أديب: لو بدأنا نلم الفلوس في قانون التصالح هنجمع 100 مليار جنيه مبدئيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطنين يبحثون عن صدور قانون التصالح في مخلفات البناء قريبًا، مشيرًا إلى أنه الموقف الوحيد في مصر، الذي يجري فيه المواطن وراء الحكومة لمنحها الأموال، ولا ترغب الحكومة في ذلك.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «البلد الكام يوم اللي فاتوا كانت مقلوبة إننا عاوزين نلم 5 مليار جنيه، القانون اللي واقف ده، فيه 2.5 مليون بني آدم بيجروا ورا الدولة عشان يدفعوا لها فلوس».

وأكمل: «ده الموقف الوحيد في مصر اللي فيه المواطن بيجري ورا الحكومة عاوز يديها فلوسه والحكومة مش عاوزة تاخدها، حياة الناس واقفة في اللي متصالحش واللي متوفقش».

وأشار إلى أن البعض صرح بأن بدء إجراءات التصالح يدر على الدولة 100 مليار جنيه كحصيلة مبدئية، معقبًا: «يقولون وما أكثر ما يقولون إن هذا القانون لو بدأنا نلم الفلوس هيجيب لغاية 100 مليار جنيه مبدئيًا».

ونوه أن عدد المواطنين الذين وفقوا أوضاعهم قليل، مقارنة بمن تقدموا بطلبات للتصالح على المخالفات، منوهًا أن حياة البعض متوقفة على صدور القانون بالتعديلات الجديدة.