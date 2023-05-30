 توقيف لبناني و22 سوريا في عكار شمال لبنان يُحضرون للهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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توقيف لبناني و22 سوريا في عكار شمال لبنان يُحضرون للهجرة غير الشرعية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 9:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 9:48 م

 

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، أمس الإثنين، 22 سوريًا في منطقة عكار شمال لبنان، كانوا يتحضرون للهجرة غير الشرعية، كما أوقفت مواطنًا لبنانياً لمسئوليته عن عمليات تهريب الأشخاص في المنطقة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنه بتاريخ 2023/5/29 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عدبل- عكار 22 سوريًا مع أمتعتهم، فيما كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وأضاف البيان أن مخابرات الجيش أوقفت أيضاً " المواطن (أ.خ)، أحد المسئولين عن عمليات تهريب الأشخاص في المنطقة".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.


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