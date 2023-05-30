المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لشخص لتعاطيه المخدرات وإصابته 6 أطفال



قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه؛ لتعاطيه بالمخدرات، وإصابة ٦ أطفال بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة لعام ٢٠٢٢، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ. م" تهمة إحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر "حشيش" مع التسبب بالخطأ في إصابة المجني عليهم الأطفال "م. م"، "ع. م"، س،م" ، "ي. م"، "ف. أ"، "م. م"، وذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

وأحدث المتهم إصابة المجني عليهم مع تعاطيه بالمخدرات محل الاتهام الأول عند ارتكابه بالخطأ مع قيادته سيارة وهو تحت تأثير تعاطيه الجوهر المخدر، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.