تدخل حرب الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة شهرها الثامن، مسببة ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال.

وعلى الجبهة الأخرى، في لبنان، نشر عضو الكنيست والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، صورتين للدبلوماسية الأمريكية السابقة نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي تكتب عبارة "اقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية خلال قيامها بجولة على مواقع عسكرية في إسرائيل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، بحسب قوله.

ونشر دانون الصورتين عبر حسابه على منصة إكس يوم الثلاثاء خلال مرافقته نيكي هايلي في جولتها.

وكتب دانون في منشوره المرفق بصور تظهر هايلي فيها جاثية على ركبتيها بينما تكتب بقلم على قذيفة مدفعية عبارة "اقضوا عليهم، أمريكا تحب إسرائيل دائمًا"، ثم وقعت باسمها.

وعلق دانون على الصورتين قائلاً: "هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي"، وفقاً لفرانس برس.

* هايلي تتعرض لانتقادات لاذعة

سرعان ما تعرضت هايلي لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان، حيث قالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الأربعاء تعليقاً على تصرفها: "الصراع ليس مكاناً للحيَل.. الصراع له قواعد.. يتعين حماية المدنيين".

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، كتبت هايلي على إكس: "يتعين على إسرائيل فعل كل ما هو ضروري لحماية شعبها من الشر. إسرائيل تقاتل أعداء الولايات المتحدة".

* مايك بنس يوقع على قذائف ستطلقها إسرائيل على لبنان

في يناير الماضي، زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية، وترك توقيعه على قذائف مدفعية ستطلق على لبنان.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوم الجمعة أن بنس زار مجموعة جنود على الحدود الفلسطينية مع لبنان، خلال زيارته لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن نائب الرئيس الأمريكي السابق تبادل أطراف الحديث مع الجنود الإسرائيليين ووقّع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وقتها، كتب بنس على حسابه بمنصة إكس قائلاً: "سافرت إلى القيادة الشمالية لإسرائيل اليوم للقاء القادة العسكريين والانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. جنود متمركزون بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان. منذ السابع من أكتوبر، ترك هؤلاء الإسرائيليون الشجعان، والعديد منهم مواطنون أمريكيون أيضًا، للوقوف بقوة من أجل إسرائيل. بارك الله فيهم جميعاً".

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعاً منذ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

* يهود أمريكيون يوقعون على قذائف تستهدف غزة

في ديسمبر الماضي، كتبت مجموعة من اليهود الأمريكيين رسائل على قذائف تستهدف قطاع غزة خلال زيارتهم موقعاً عسكرياً إسرائيلياً بمنطقة متاخمة للقطاع.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنها رصدت زيارة الأمريكيين وهم يرتدون زياً مدنياً ويزورون موقع ناحل عوز العسكري حيث تتجمع وحدات من المدفعية الإسرائيلية التي تقصف غزة.

وكتب أفراد المجموعة عبارات على قذائف المدفعية، بعضها يحرض على قصف غزة، وأخرى تستخف بأرواح المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال أحد أفراد المجموعة -رافضاً الكشف عن هويته- إنهم يهود جاؤوا من الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل.

وأضاف أنه كتب اسم منطقته بالولايات المتحدة على إحدى القذائف، في حين كتب آخر "مع وافر تحياتنا" على أخرى.