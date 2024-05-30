إصابة 14 جنديا إسرائيليا بينهم 12 في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 14 جنديا بينهم 12 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، واطلعت عليها وكالة "الأناضول" للأنباء، وصل عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي 3 آلاف و657 ارتفاعا من 3 آلاف و643 المعلن يوم أمس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 14 جنديا.

وأشارت معطيات جيش الاحتلال إلى أن 12 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، كما ارتفع عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى ألف و843 مقارنة مع ألف و831 يوم أمس.

ولم يحدد جيش الاحتلال موقع إصابة باقي الجنود، مشيرا إلى أنه يتلقى حاليا العلاج 34 جنديا بحالة خطيرة و193 بحالة متوسطة و37 بحالة طفيفة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال، مقتل جنديين دهسا في شمالي الضفة الغربية وثالث بالمعارك في شمال قطاع غزة.



