تسجيل أول مرشح في قائمة الانتخابات الرئاسية الإيرانية

سجلت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية أول مرشح في قائمة الانتخابات، بعد فتح باب الترشيح ابتداء من اليوم الخميس حتى 3 يونيو القادم.

وبحسب فضائية «روسيا اليوم»، فإن المرشح الأول هو مصطفي كواكبيان، وهو نائب برلماني سابق ويعتبر أحد الشخصيات الإصلاحية البارزة في المجتمع الإيراني.

وفتحت إيران، الخميس، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو المقبل، والتي تم الإعلان عنها عقب الوفاة المفاجئة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته.

وبدأ التسجيل، حسبما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية، في الثامنة صباحاً (4 صباحاً بتوقيت جرينتش)، الخميس، على أن ينتهي عند 18:00 مساءً بالتوقيت المحلي. ويتم تسجيل الطلبات في مقر وزارة الداخلية الإيرانية في طهران.

وبحسب المادة 35 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، يشترط أن يكون المتقدم «مطلعاً دينياً وسياسياً وإيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية ومديراً ومدبراً وحسن السيرة والأمانة والتقوى والإيمان والاعتقاد بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب (الشيعي) الرسمي للبلاد».

ووفق هذا القانون، سيتم البت في أهلية المرشحين خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و10 يونيو المقبل، على أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية، القائمة النهائية للمرشحين المستوفين لشروط مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو المقبل.

ومن المرتقب أن تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين في 12 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، فيما سيقام الاقتراع المباشر في 28 يونيو.

ويشترط مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو من الهيئات التنظيمية الرئيسية في البلاد، إذ يشرف على عمل مجلس الشورى (البرلمان)، ويجب أن تحصل جميع القوانين على موافقته قبل اعتمادها، عدة شروط لنيل أهلية الترشح في الانتخابات الرئاسية، منها أن يكون المترشح قد تولى مناصب حكومية أو أكاديمية أو عسكرية.

ويحدد مجلس صيانة الدستور، أهلية المرشحين أو استبعادهم من الانتخابات، سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية.