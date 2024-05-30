﻿المرشد الإيراني يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في طهران

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن «الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، لعب دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق».

وأشار إلى أن «الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده، وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت»، لافتًا إلى أنها «بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى».

وتوجه بحديثه إلى الأسد، قائلًا: «نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة»، وذلك حسبما أفادته شبكة «روسيا اليوم»