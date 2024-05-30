محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف منطقة الأمل بمصيف بلطيم

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف منطقة الأمل بمصيف بلطيم، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2023.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال الرصف تشمل رش مادة mco بمنطقة الأمل، ووضع طبقة الأسفلت النهائية، ضمن الاستعدادات لموسم صيف 2024، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بمصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس عماد عتمان مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة في أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأشار إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع القطاعات الأخرى.