استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024.

‎وجاءت الأسعار كالتالي:

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استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 62 إلى 66 جنيها للكيلو.

‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها للكيلو.

‎وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‎وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.

‎وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها للكيلو.

‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.

‎وثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.

‎واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه.

‎وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 390 إلى 510 جنيهات.

‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 110 إلى 310 جنيهات.

‎وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 1050 إلى 135 جنيها.

‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.



