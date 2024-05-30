استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024.
وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 62 إلى 66 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها للكيلو.
وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 390 جنيها.
وثبت سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه.
وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 390 إلى 510 جنيهات.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 110 إلى 310 جنيهات.
وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 1050 إلى 135 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.