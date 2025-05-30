الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تم الاتفاق على الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم السبت ٣١ مايو:

مؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز : الساعة ٥:٣٠ بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش والحارس أحمد الشناوي

المؤتمر الصحفي لنادي صن داونز : الساعة ٦:٢٠ بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور المدير الفني ميجيل كاردوزو والحارس دينيس أونيانجو.

تدريب نادي بيراميدز : الساعة ٧:١٥ الملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي (مفتوح لمدة ١٥ دقيقة أمام وسائل الإعلام)

تدريب نادي صن داونز : الساعة ٨:٠٠ بالملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي (مفتوح لمدة ١٥ دقيقة أمام وسائل الإعلام)