رياح تدفع دخان حرائق الغابات الكندية جنوبا إلى الولايات المتحدة وتفاقم سوء جودة الهواء

تتدهور جودة الهواء في بعض مناطق الولايات المتحدة مع انتقال الدخان من عشرات حرائق الغابات في كندا إلى الجنوب، مدفوعا لمسافات عالية في الغلاف الجوي بفعل الرياح.



وتعتبر جودة الهواء في آروهيد، بولاية مينيسوتا، غير صحية للأشخاص والحيوانات الحساسة للتلوث والجسيمات الأخرى المنتشرة في الهواء، وفقا لصفحة أيرناو الإليكترونية التابعة لوكالة حماية البيئة الأمريكية.



وتُسجل جودة هواء معتدلة في أجزاء أخرى من شمال شرق مينيسوتا، وشمالي ويسكونسن، ومنطقة شيكاغو، وجنوب غربي ميشيجان، وشبه جزيرة ميشيجان العليا الواقعة شرقي ولاية ميشيجان، وشمالي إنديانا، وغربي أوهايو.

وقال باتريك إيد، عالم الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في دولوث بولاية مينيسوتا، إنه على مدار اليومين المقبلين، قد تصل الجسيمات الناتجة عن احتراق الأشجار والأوراق والنباتات الأخرى إلى الجنوب نحو أوكلاهوما وتينيسي وأركنساس.