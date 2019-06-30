منتخب غانا يغادر إلى السويس استعدادا لمواجهة غينيا بأمم إفريقيا

غادرت بعثة منتخب غانا، الإسماعيلية، اليوم الأحد، في طريقها للسويس للانضمام إلى المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية «مصر2019» على ستاد السويس.

وخاض المنتخب الغاني مباراتين، على "ستاد الإسماعيلية"، الأولى أمام بنين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، والثانية أمام الكاميرون وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطتين بالتساوي مع بنين ويأتي غينيا بيساو في المركز الأخير بنقطة ويتصدر الكاميرون الترتيب برصيد أربع نقاط.