قوات الدعم السريع السودانية تعلن إصابة 3 من أفرادها بإطلاق نار خلال المسيرة المليونية

أكد العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع السودانية أن ثلاثة أفراد من القوات أصيبوا اصابات متفاوتة بأعيرة نارية بأم درمان خلال المسيرة المليونية التي دعت لها قوى اعلان الحرية والتغيير أثناء اعتراضهم من الأجهزة الأمنية لدخولهم إلى الخرطوم.

وحمل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، بمستشفى الأمل مسؤولية الإصابات التي تعرضت لها قوات الدعم السريع للمتظاهرين باعتبار أن الأعيرة النارية جاءت من اتجاه المتظاهرين، مبينا بأن قوات الدعم السريع وبقية الأجهزة الأمنية كانت باتجاه أم درمان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأشار جمال إلي أنه وبصورة مفاجئة بدأ المتظاهرون يرشقون الأجهزة الامنية بالحجارة مما اضطر الأجهزة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مضيفا "وبصورة مفاجئة اكبر تعرضت قوات الدعم السريع لأعيرة نارية مباشرة من اتجاه المتظاهرين وقصر الشباب والاطفال"، مبينا أن هناك ثلاثة اشخاص من المواطنين أصيبوا وتم نقلهم لمستشفى آخر.

وأوضح جمال أنه وبهذه الاحداث،فإن المظاهرات تكون قد فقدت سلميتها.

وتابع "نأسف للتطور المفاجئ من المتظاهرين"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الآن تلاحق وتبحث عن المندسين الذين قاموا بإطلاق النار على الأجهزة الأمنية وأنه سيتم كشفهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 181 آخرين، خلال المظاهرات التي شهدتها الشوارع السودانية اليوم، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وشهدت الشوارع السودانية، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة شارك بها آلاف المواطنين، وذلك تلبية للدعوات التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير لتنظيم مليونية يوم 30 يونيو؛ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.