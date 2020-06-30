مقتل 7 متظاهرين على الأقل في احتجاجات الأورومو بإثيوبيا

نقلت وسائل إعلام إثيوبية منها موقع أديس ستاندرد والخدمة الأمهرية لهيئة الإذاعة البريطانية عن مسئولين صحيين أن سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا بالرصاص في الاحتجاجات التي اندلعت لقومية الأورومو بمختلف مدن ولاية أوروميا والعاصمة أديس أبابا ومدينة هرر ومناطق أخرى، بعد ساعات من مقتل المغني الأورومي هاشالو هونديسا، الذي لقي حتفه إثر إطلاق النار عليه فى ضاحية جيلان كوندومينيومز بالعاصمة مساء أمس الاثنين.

وبحسب المسئولين الصحيين فإن خمسة متظاهرين قتلوا بمدينة أداما التي تقع على بعد 100 كيلومتر شرقي أديس أبابا، وسقط أكثر من 75 مصابا.

وفي مدينة شيرو الأورومية أيضا لقي متظاهران مصرعهما وأصيب العشرات.

وفي وقت سابق هذا اليوم، وسائل إعلام إثيوبية تنتمي لقومية الأورومو أن قوى الأمن اعتقلت القياديين السياسيين المعارضين جوار محمد وبيكيلي جربا، المدافعين عن حقوق الأورومو، واقتادتهما لمكان غير معلوم.

ويؤكد الأورومو أن هونديسا لقى مصرعه لأسباب عرقية، نظرا لتركيز أعماله الفنية على إبراز معاناة قومية الأورومو.

ويمثل شعب الأورومو أكبر قومية من حيث عدد السكان في الاتحاد الإثيوبي، بنسبة تقارب 40% لكن أبناء هذا الشعب يشكون من التهميش السياسي وسوء توزيع الثروات منذ عقود.

ويعتبر رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد أول حاكم لإثيوبيا من قومية الأورومو، وبالأمس أصدر تصريحا عن مقتل المغني قائلا: "لقد فقدنا شخصية غالية، نحن نتطلع إلى تحقيق الشرطة الكامل في هذا العمل الوحشي" ودعا المواطنين للهدوء، بينما قطعت السلطات الاتصالات والكهرباء في بعض الأماكن.