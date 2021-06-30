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تقارير.. احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من المغرب إلى الكاميرون

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:14 ص

بات نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مهددا بتغيير مكان إقامته.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، في الـ 17 من شهر يوليو القادم.

وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية، إنه بات مهددا إقامة النهائي بالمغرب بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات المغربية لتفادي انتشار وباء "كورونا"، ومن بينها عدم السماح للجماهير بمدرجات الملاعب.

وذكرت "هسبورت" أنها علمت من مصادرها أن لجنة المسابقات داخل الكاف، ستدرس الموضوع خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد رفض السلطات المغربية السماح بحضور نسبة من الجماهير.

وقالت الصحيفة أيضا إن الرغبة الكبيرة لجماهير الأهلي وكايزر تشيفز، في مساندتهما قد يُرجح إمكانية نقل المباراة إلى بلد آخر يسمح بحضور نسبة من جماهير الفريقين، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية رخصت نسبه للجماهير لحضور المباريات من المدرجات.

وأتمت تقريرها بأن ملعب دوالا بالكاميرون مرشح بقوة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، في حال تم نقله من المغرب، كما أن هناك ملاعب أخرى مرشحة لاحتضان المباراة.


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