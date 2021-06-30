الرئاسة الجزائرية: تبون يكلف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة الجديدة

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء أيمن بن عبد الرحمن لمنصب (رئيس الوزراء) وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

و تبون وزير المالية في الحكومة المستقيلة أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك" أن تبون "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عين السيد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أولا (رئيس الوزراء) وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز جراد قد قدم في 24 يونيو الجاري استقالة حكومته للرئيس، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات 12 يونيو البرلمانية التي فاز فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" بالمرتبة الأولى مع حصد 98 مقعدا، ويليه حزبا "الأحرار" (84 مقعدا) و"حركة مجتمع السلم"" (65 مقعدا).

ورفضت "حركة مجتمع السلم" المشاركة في الحكومة الجديدة، مصرة على وقوع عمليات تزوير خلال عملية الاقتراع.