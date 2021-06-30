إزالة 13 حالة تعد على مساحة 1000 متر في الغردقة

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قام اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة اليوم، بإزالة 13 حالة تعدي على مساحة ١٠٠٠ متر تعوق تطوير منطقة الشيخ مصلحي.

وأكد رئيس مدينة الغردقة أن التعديات كانت عبارة عن بلكونات وأسوار وأرصفه تعوق تطوير المنطقة، وذلك استمرارا لتنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف رأفت أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واضحة وهي حملات مستمرة وإزالة فورية لمنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة.

وتابع أنه لن يتهاون على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وستتم بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.