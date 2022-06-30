المهن الموسيقية: ظهور آمال ماهر يؤكد صحة موقفنا ويوقف الافتكاسات

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قال طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن ظهور المطربة آمال ماهر أكد صحة موقف النقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة "ten"، مساء الأربعاء: "النقابة قالت إنها اطمأنت على آمال ماهر وأنها بصحة جيدة من والدتها وشقيقها لأنها أغلقت هاتفها".

وتابع: "آمال مكنتش عاوزة في الوقت ده تقول هي فيها إيه وأكدنا أننا نحترم الحرية الشخصية لكل فنان.. والنقيب هاني شاكر أكد أنه لم يكن دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء".

وأكمل: "ظهور آمال ماهر يُوقف الافتكاسات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحولت الموضوع لقمة الهرم العاشر.. الكلام في الموضوع تجاوز السحاب".

وكانت آمال ماهر قد ظهرت في وقت سابق من اليوم في مقطع فيديو، وحرصت على تهنئة المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وطمأنت جمهورها بأنها بصحة جيدة، وأن غيابها في الفترة الماضية كان بسبب إصابتها بفيروس كورونا.