الإسماعيلي يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على المحلة في كأس الرابطة

رصد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، مكافأة خاصة للاعبي الفريق لتحفيزهم لتحقيق الفوز على غزل المحلة في الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن مباريات الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفين، والمقررة بين الفريقين «الاحد» على ارض استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

ووعد مجلس إدارة الإسماعيلي لاعبي الفريق برصد مكافآة خاصة للاعبين والجهاز الفني في حالة تحقيق الفوز ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفين.

يذكر أن الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفين يضم اربع فرق هم الإسماعيلي وغزل المحلة وفيوتشر وانبي، وسيلتقي فريقا انبي وفيوتشر في نفس يوم مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة على أن يتقابل الفائز من كل منهما في المباراة النهائية لتحديد الفريق الفائز بالبطولة.