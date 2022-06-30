الحكومة الألمانية تدرس اتخاذ تدابير لمساعدة شركة يونيبر للطاقة

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية بصدد مباحثات حاليا مع شركة يونيبر الألمانية للطاقة بشأن اتخاذ إجراءات تعمل على استقرار الشركة، وذلك بحسب تصريحات متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.



وأوضحت المتحدثة اليوم بالعاصمة برلين أن سبب إجراء هذه المباحثات هو الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز وتراجع الكميات التي يتم توريدها من روسيا في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.



يذكر أن الشركة الألمانية نفسها أعلنت مساء أمس الأربعاء أنها ستجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحقق الاستقرار للشركة.



كانت يونيبر وهي أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا خفضت من توقعاتها الخاصة بالأرباح في العام الحالي بسبب تقييد توريد الغاز القادم من روسيا.



وأوضحت يونيبر أمس أنها تدرس سبل تأمين السيولة في الشركة وذكرت أن إجراءات الاستقرار يمكن أن تشمل سلسلة من الأدوات مثل تقديم ضمانات وزيادة التسهيلات الائتمانية الحالية ويمكن أن تصل إلى حد المساهمة في حصص ملكية الشركة.