النمسا تسجل 14 ألفا و356 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

سجلت النمسا 14 ألفا و356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و447 ألفا و278، والوفيات إلى 20 ألفا و37.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و403 آلاف و913 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.