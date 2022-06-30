نقيب الأشراف: 30 يونيو أعادت للوطن كرامته وكتبت له النجاة من مصير غامض

تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ30 من يونيو.

وقال نقيب الأشراف، فى بيان له اليوم، إن ثورة 30 يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن جموع الشعب المصري الذي اختار قائده، وحدد معالم مستقبله في جمهوريته الجديدة، وضرب أروع الأمثلة في التحضر والرُقي خلال الثورة التي أعادت للوطن كرامته، وكتبت له النجاة من مصير غامض كان ينتظره.

وأكد دعم النقابة الدائم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وأعادت لمصر مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، أن "يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".