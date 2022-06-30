جازبروم تقرر عدم توزيع أرباح عن 2021

أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة اليوم الخميس أن مساهميها قرروا في اجتماعهم السنوي عدم صرف توزيعات أرباح عن عام 2021.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فاميل ساديجوف القول: "لقد قرر المساهمون أنه لا ينُصح في الوضع الراهن بصرف توزيعات أرباح عن عام 2021".

وأضاف: "أولويات جازبروم حاليا تشمل تنفيذ البرنامج الاستثماري، بما في ذلك التحضير لفصل الشتاء المقبل. وبالطبع، علينا أن نكون مستعدين للوفاء بالتزاماتنا بدفع ضرائب بأرقام أكبر".

وعلى إثر الأنباء، واصلت أسهم جازبروم التراجع، ووصل سهمها في مرحلة ما إلى 200 روبل (79ر3 دولار) (تراجع بـ 81ر32%) في بورصة موسكو.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح عن عام 2021 بـ 53ر52 روبل للسهم الواحد. وكان من المتوقع أن يتم إجمالا استخدام 244ر1 تريليون روبل (63ر236 مليار دولار) لتوزيع الأرباح عن 2021، وهو ما يعادل نصف صافي الأرباح المعدلة للمجموعة. وكان من المفترض أن يكون هذا الرقم رقما قياسيا لكل من جازبروم والشركات العامة الروسية.