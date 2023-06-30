ارتفاع طفيف لأسعار النفط عالميا في ختام تعاملات الخميس

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أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الخميس، بارتفاع طفيف، مواصلا الاستفادة من تقرير الأمس الذي أظهر تراجعا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو الحالي.

في الوقت نفسه حدت المخاوف من أسعار الفائدة المرتفعة، وتباطؤ الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط.

وتزايد قلق المستثمرين من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو بعد تأكيدات رؤساء البنوك المركزية الرئيسية في العالم باستثناء اليابان تمسكهم بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 30ر0 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 86ر69 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 31ر0 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 34ر74 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 603ر9 مليون برميل، بما يعادل 5 أمثال التراجع المتوقع للمخزون.