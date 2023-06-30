روسيا والصين تستثمران في استخراج الليثيوم ببوليفيا

تستثمر روسيا والصين في استخراج الليثيوم في بوليفيا، وذلك في إطار السباق العالمي لتأمين احتياطيات من المعدن الخفيف المهم لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتعتزم مجموعة "يورانيوم وان جروب"، وهي شركة تابعة لشركة "روسأتوم" الروسية للطاقة النووية، وشركة "سيتيك جوان" إنفاق ما إجماليه حوالي 4ر1 مليار دولار لبناء مصنعين لليثيوم في مدينة بوتوسي البوليفية.

وأعلنت شركة "ياسيمينتو دي ليثيو بوليفيانوس" البوليفية المملوكة للدولة عن الصفقتين يوم الخميس. وسيجري هناك إنتاج ما لا يقل عن 45 ألف طن من الليثيوم سنويا.

وأدى ازدهار إنتاج السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب بسرعة على البطاريات، مما أدى إلى سباق عالمي على الليثيوم، وهو عنصر أساسي.

واستثمرت الشركات الصينية بالفعل مليارات الدولارات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتأمين مخزونات من الليثيوم. ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام 2025 سوف تتمكن الصين من أن تسيطر على حوالي ثلث إمدادات الليثيوم العالمية.

وقال كارلوس راموس رئيس شركة "ياسيمينتو دي ليثيو بوليفيانوس": "ستسمح لنا هاتان الصفقتان بتسريع عملية التصنيع هذه مع شركتين دوليتين مهمتين للغاية".

وأرادت شركة "إيه سي أي سيستيمز" الألمانية أيضا استخراج الليثيوم من أكبر مخزون منفرد لمعدن الليثيوم في العالم، منطقة سالار دو أويوني، وكانت قد وقعت بالفعل اتفاقية تعاون مع الشركة البوليفية.

لكن الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي كان رئيسا لبوليفيا في ذلك الوقت، ألغى الاتفاقية بسبب الاحتجاجات في منطقة بوتوسي قبل وقت قصير من تنحيه عام 2018.