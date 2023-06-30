ليفربول يعلن انتقال كارفاليو لـ لايبزيج الألماني

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن انتقال لاعبه فابيو كارفاليو، إلى صفوف لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي أن كارفاليو صاحب الـ20 عامًا، سيقضي الموسم المقبل ضمن صفوف لايبزيج، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الألماني، على سبيل الإعارة.

أتم ليفربول بيانه بالتأكيد على أن كارفاليو سيواصل تطوره واكتساب المزيد من الخبرة مع لايبزيج خلال فترة إعارته.

وكان كارفاليو قد انضم إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فولهام وسجل 3 أهداف في 21 مباراة مع الريدز.