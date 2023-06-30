 ليفربول يعلن انتقال كارفاليو لـ لايبزيج الألماني - بوابة الشروق
الجمعة 30 يونيو 2023 4:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

ليفربول يعلن انتقال كارفاليو لـ لايبزيج الألماني

الشروق
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 4:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 4:31 م

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن انتقال لاعبه فابيو كارفاليو، إلى صفوف لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي أن كارفاليو صاحب الـ20 عامًا، سيقضي الموسم المقبل ضمن صفوف لايبزيج، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الألماني، على سبيل الإعارة.

أتم ليفربول بيانه بالتأكيد على أن كارفاليو سيواصل تطوره واكتساب المزيد من الخبرة مع لايبزيج خلال فترة إعارته.

وكان كارفاليو قد انضم إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فولهام وسجل 3 أهداف في 21 مباراة مع الريدز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك