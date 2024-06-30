المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب مجازر واسعة بحي الشجاعية في غزة

أكد مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده أن الفريق الميداني للمرصد تصله شهادات عن عشرات الضحايا الذين يعدمهم الاحتلال ميدانيا أو يقصف أماكن لجوئهم في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وشدد، عبر منصة إكس، على أن إسرائيل ترتكب مجازر واسعة في المناطق الشمالية من حي الشجاعية ومنطقة الجديدة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مواصلة الاحتلال للشهر التاسع على التوالي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما خلّف حتى الآن ما لا يقل عن 37 ألفا و834 شهيدا وإصابة 86 ألفا -معظمهم نساء وأطفال- إلى جانب دمار هائل في المرافق الحيوية والمباني السكنية ومجاعة متفاقمة بالقطاع المحاصر.