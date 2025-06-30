أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن صدمته، من حضور الحكومة لمناقشة مشروع «قانون الإيجار القديم»، الذي وصفه بأنه «الأهم والأخطر»، دون أن تكون بحوزتها أي بيانات أو إحصاءات دقيقة حول أعداد المتأثرين بالقانون.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الإثنين: «كانت المفاجأة اليوم بصراحة بالنسبة لي وبالنسبة للبرلمان، أن الحكومة رايحة معندهاش بيانات، أمر غريب، المستشار حنفي جبالي بيقولكم عندكم بيانات، لا والله أمنحونا مهلة! يعني حضرتك عملت لي مشروع قانون هو الأخطر يمس حياة الملايين من المصريين ورايح من غير ما يبقى عندك ورقة ولا إحصاء! الحكومة لم تكن صائبة اليوم، طيب حضرتك عملت مشروع القانون إزاي ورايح تقنعني إزاي كمجلس نواب! أنت رايح تشيل مجلس النواب الشيلة»، حسب تعبيره.

وألقى بالمسئولية على عاتق الحكومة في المقام الأول لعدم جاهزيتها بالبيانات رغم توجيهات الرئيس السابقة بمعالجة الملف منذ سنوات، متابعا: «ما ينفعش دولة 30 يونيو، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحد يكون في الشارع أبدا، يبقى المواطن قاعد مستور وبعد 7 سنوات أقول له دور لك على مكان، لازم الحكومة هي من توفر له المكان».

كما حمّل البرلمان المسئولية بعد موافقته على القانون من حيث المبدأ، قائلا: «ليه البرلمان، ما كانش عنده كل المستندات والأوراق موجودة؟ إحنا بنعمل إيه بقى لنا شهر ولا اثنين ولا سنة!».

ولفت إلى أن البيانات المتاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعود إلى عام 2017، مضيفا: «أنت رايح المجلس وما عندكش النهارده بيانات؟ ما عندكش! بدليل المستشار محمود فوزي قال أمنحونا مهلة لبكرة، ليه لبكرة؟ يعني أدي بكرة مهلة للحكومة ليه؟ وأنتم مش جاهزين ليه من شهرين؟ من سنة؟ من ثلاث سنين؟ ما أنت ما عندكش بيان حقيقي، الحكومة، قولا واحدا على الهواء، لا تمتلك بيانات حقيقية عن مين المستأجر، عددهم كام، مين معاهم، مين.. ما عندوش. وإلا كان قدمها النهاردة».