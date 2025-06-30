توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان

ذكرت تقارير إعلامية في أذربيجان أن الشرطة في العاصمة باكو قامت بتفتيش مكاتب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الاثنين، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات بين البلدين بعد مقتل اثنين من الأذربيجانيين أثناء مداهمة للشرطة الأسبوع الماضي في مدينة يكاترينبورج الروسية.

وقالت وزارة الشئون الداخلية في أذربيجان، إن وكالة سبوتنيك واصلت العمل في البلاد من خلال "تمويل غير قانوني" على الرغم من إلغاء اعتمادها الرسمي في فبراير/شباط 2025.

وأشارت إلى أنه تم القيام بعمليات اعتقال أثناء التفتيش، دون تقديم تفاصيل. وعرضت وسائل إعلام أذربيجانية صورًا لرجال شرطة مقنعين وهم يقتادون شخصين بعيدًا.

وكان من بين المعتقلين، رئيس تحرير وكالة سبوتنيك أذربيجان ييفجيني بيلوسوف ومديرها إيجور كارتافيخ، حسبما أفادت وكالة ريا نوفوستي الرسمية الروسية.

وفي موسكو، تم استدعاء سفير أذربيجان رحمان مصطفاييف إلى وزارة الخارجية الروسية بعد المداهمة وإخطاره بـ "الاحتجاز غير القانوني لصحفيين روس"، وفقًا للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا.