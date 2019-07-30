محمود العسيلي يحتفل بخطوبته في الساحل الشمالي

احتفل الفنان محمود العسيلي، بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء أمس الاثنين، بالساحل الشمالي، واقتصر الحفل علي الأصدقاء المقربين للعروسين.

ونشر "العسيلي" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من حفل الخطوبة، مكتفيًا بـ"إيموشن" على شكل خاتم وقلب.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي أحيى مؤخرًا حفلًا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم "العسيلي" مجموعة من أشهر أغنياته مثل: "ياناس، حتة تانية، حلم بعيد، أنت تقدر، ملايين، وجع الهوي، فوقي، سهلة وبسيطة، تررم".

كما يستعد العسيلي لطرح كليب جديد، والأغنية من ألحانه، وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، ومن المقرر أن يطرحها في شهر أغسطس المقبل.