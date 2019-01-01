السجن 5 أعوام لـ3 أشخاص لسرقتهم «توكتوك» بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم، أمس الاثنين، بمعاقبة كلِ من "ع.إ.ع" عامل، و"أ.ز.أ" عاطل، و"م.ز.أ" عاطل، بالسجن 5 أعوام، لاتهامهم بخطف سائق "توكتوك" يدعى "م.ع.ع"، وذلك في القضية رقم 12018 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد إبلاغ سائق "توكتوك" بقيام 3 أشخاص بخطفة تحت تهديد السلاح وقاموا باقتياده إلى إحدى الشقق في نطاق دائرة القسم.



توصلت تحريات المباحث إلى قيام المقضي بحقهم باستدراج المجني علية بدعوى توصيلهم إلى أحد الأماكن النائية، وعقب ذلك اصطحبوه بالقوة إلى إحدى الشقق السكنية، وقاموا بإكراه للتوقيع على إيصالات أمانة وبيعه "التوكتوك" الخاص به لصالح المتهم الثاني، ثم استولوا عليه وفروا هاربين.



وبإلقاء القبض عليهم أقروا في التحقيقات بالواقعة، وارشدوا عن مكان إخفاء "التوكتوك"، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: جمال السيد الرفاعي، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي.