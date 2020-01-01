محمود حميدة يحتفل بالعرض الخاص لفيلم الغسالة داخل إحدى سينمات أكتوبر

احتفل النجم محمود حميدة، مساء اليوم، بالعرض الخاص لفيلم «الغسالة»، داخل سينما أمريكانا بلازا بالشيخ زايد، وذلك قبل انطلاقه بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الاضحي المقبل.

وحضر العرض الخاص الفنانين هنا الزاهد، أحمد حاتم، طاهر أبو ليلة، جيلان علاء، و المؤلف عادل صليب، و المخرج عصام عبد الحميد، بالإضافة لعدد من ضيوف العرض الخاص أبرزهم الفنانة درة، المخرج مجدي الهواري، و الكوميديان مصطفى أبو سريع.

فيلم الغسالة من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد ومن إنتاج نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.