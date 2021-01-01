مقتل اثنين في هجوم استهدف ناقلة نفط لها صلة بإسرائيل في خليج عمان

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم شنه قراصنة مسلحون، في بحر العرب، قبالة سواحل عمان، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقهما.



وقالت شركة "زوديان ماريتايم"، المشغلة للسفينة الإسرائيلية، ومقرها بريطانيا، في بيان أوردته وكالة بلومبرج اليوم الجمعة إن الناقلة "مرسر ستريت" البالغ طولها 600 قدم تعرضت لهجوم شمالي المحيط الهندي،وهي في طريقها من دار السلام، عاصمة تنزانيا، إلى ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضافت الشركة أن اثنين من أفراد طاقم السفينة لقيا حتفهما في الهجوم. وأوضحت أن القتيلين، روماني وبريطاني، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى.



وأكدت الشركة أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، وأن "التحقيق جار".



وتعود ملكية شركة "زودياك ماريتايم" لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.



وقد أفادت مجموعة "ذا يو كيه ماريتيم تريد أوبريشنز" للأمن البحري بوقوع هجومين في خليج عمان أمس الخميس، أحدهما لم يكن هجوم قراصنة.



ولم يتضخ بعد ما إذا كان هناك أي علاقة بين الهجومين.



وشهدت المنطقة هجمات متكررة على سفن إسرائيلية وإيرانية منذ شباط/ فبراير من هذا العام، وتلقى كل دولة منهما بالمسؤولية في تلك الهجمات على الآخرى، وتنفى كل منهما مسؤوليتها.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "نحن على علم بتقارير تتحدث عن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان".



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق أن السفينة مملوكة لإسرائيل ثم تراجعت عن الإشارة لذلك.