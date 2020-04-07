عضو مجلس إدارة مسجد الحسين يطالب بإعادة مسار آل البيت

قال عبد الغني هندي عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلًا بالعمل على تطوير مساجد آل البيت على مدار السنوات السبع الماضية، معربًا عن تطلعه لعودة مسار آل البيت من جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن هذا الاهتمام الكبير يمثّل أحد مظاهر محافظة الدولة المصرية على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، إلى جانب نشر الدعوة الإسلامية، موضحًا أن آل البيت ومساجدهم جزء من السيرة النبوية والدعوة الإسلامية.

وأشار إلى أن هذا الأمر تجلّى واضحًا في دخول العديد من المساجد في إطار خدمة الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة في ملف النظافة، مؤكدًا أن مساجد آل البيت الكبرى تشهد اهتمامًا ضخمًا بهذا الملف على مدار السنوات الماضية.

ونوه هندي، بأن التدخل الرئاسي بأن يكون هناك مشروع كبير لهذه المساجد ليس فقط داخل الأضرحة لكن على مستوى المناطق المجاورة لهذه المساجد، باعتبارها تمثّل مظهرًا مهمًا وكونها محط أنظار المصريين أو الأجانب.

وتمنى أن يكون هناك طرح متكامل لمشروع التطوير الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يُعاد مسار آل البيت مرة أخرى، مذكرًا بأنه كان يتم في الماضي مسار يبدأ من مسجد السيدة عائشة مرورًا بمسجد السيدة نفيسة ثم شارع الأشراف الذي يضم 12 مقامًا من مقامات آل البيت، والذي ينتهي بمسجد السيدة زينب، وصولًا إلى مسجد الحسين.

واقترح أن تبدأ الزيارة بسيارات مكشوفة أو مُعدّة لهذا الغرض انطلاقًا من مسجد السيدة عائشة مرورًا بكل المقامات وصولًا إلى مسجد السيدة زينب ثم مسجد الإمام الحسين، معتبرًا هذه الخطوة تحيي محورًا مهمًا من محاور القاهرة الذي يُعبِّر عن هذه الحضارة.

وكان الرئيس السيسي قد تابع جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، ووجه بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيًّا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.