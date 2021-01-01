اليمن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية سعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الجمعة، اعتداء إرهابيا لمليشيات الحوثي الانقلابية على سفينة تجارية سعودية في مدخل البحر الأحمر بطائرات مسيرة مفخخة.

وأكدت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار.

وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب والبيضاء، وتهديدها أمن الملاحة الدولية بما يهدد السلام والأمن الدوليين.

وشددت على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.