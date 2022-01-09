عماد النحاس يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي انتظمت في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الأسبوع 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف وصبحى سليمان

خط الدفاع: السيد سالم وعبدالله نصيب ومحمود شبانه وكريم يحيى وصبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط: نادر رمضان وأحمد نبيل مانجا وإبراهيم حسن وعبدالغنى محمد وكريم الديب ومحمد رجب، وسعيدو سمبورى.

خط الهجوم: أحمد راشد وأحمد عادل ميسى وبنجامين وأحمد محمد «إيتو»، بلال السيد، عمر محمد «عمورى».

ويغيب عن الفريق كل من مابولولو وفوزى الحناوى، خالد الغندور، مورو ساليفو، مروان عطية، لأسباب مختلفة.