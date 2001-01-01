تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ737 ألف حالة بالمنيا ضمن حملة 100 يوم صحة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة 100 يوم صحة بالمحافظة تحت شعار "معاك من أول يوم"، بلغ 737 ألفا و24 حالة بكل مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكل الأعمار.

وناشد، المواطنين، الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكل مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 58 ألفا و836 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 257 ألفا و717 طفلاً وفحص 559 طفلًا ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالى 388 ألفا و341 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 23515 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.