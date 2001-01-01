وزير الخارجية السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني يبحثان جهود عودة الاستقرار

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ،هاتفياً، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان "عودة الاستقرار".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن" الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء السبت، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال" بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة".

وأكد وزير الخارجية السعودي "على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد الوزير بن فرحان " دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

وألقت وزارة الخارجية في السودان اللوم على قوات الدعم السريع، في تعثر مباحثات جدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أشهر.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، السبت، بأن سبب تعثر المفاوضات التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة في جدة (غرب) المملكة "تعنت قوات التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.