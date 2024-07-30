إعلام عبري: هلع في حيفا وتخوف من ضربة محتملة يشنها حزب الله

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أفادت إعلام عبري، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مدينة حيفا الإسرائيلية تشهد حالة هلع وتخوف من ضربة محتملة يشنها حزب الله اللبناني ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مسئول إسرائيلي رفيع قوله في تصريح لقناة "13" العبرية بأنه "إذا لم يرد حزب الله على الهجوم فلن ننجر إلى حرب".

وذكرت صحيفة "معاريف" نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن "الكرة الآن في ملعب حزب الله وأنهم ليسوا معنيين في تصعيد أمني آخر لكنهم مستعدون لأي تطورات".

إلى ذلك، أبلغت مستشارة الحكومة القانونية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حربا على لبنان تتطلب عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن نتنياهو التقى كبار قادة الجيش الإسرائيلي في مكتبه عقب الهجوم على الصاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت "روسيا اليوم" بأن الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح 10 آخرين.