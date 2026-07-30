ميتا تتوقع إيرادات دون تقديرات السوق وسهمها يتراجع رغم نمو الإعلانات

توقعت شركة ميتا بلاتفورمز، الأربعاء، أن تسجل إيراداتها في الربع الثالث مستوى يقل عن بعض توقعات وول ستريت، ما أدى إلى تراجع سهمها بأكثر من 6% في تعاملات ما بعد إغلاق السوق الأمريكية، رغم تحقيقها ربعا آخر من النمو القوي في إيرادات الإعلانات.

وقالت الشركة المالكة لفيسبوك إنها تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 61 مليار دولار و64 مليار دولار خلال الربع الحالي، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 63 مليار دولار.

ورفعت ميتا بشكل طفيف الحد الأدنى لنطاق إنفاقها المتوقع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 130 مليار دولار لعام 2026، مع الإبقاء على الحد الأعلى دون تغيير عند 145 مليار دولار. وكانت الشركة قد أنفقت أكثر من 72 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2025.

ويواصل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ضخ استثمارات كبيرة لتوسيع قدرات ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل المنافسة مع شركة أوبن إيه آي المطورة لـ"تشات جي بي تي"، وجوجل التابعة لألفابت، وشركة"إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك.

وقال زوكربيرج إنه مستعد لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات حتى لو أدى ذلك إلى فائض في قدرات مراكز البيانات، رغم تشكيك بعض المستثمرين والمحللين في قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق عوائد كافية.

وواصلت أعمال الإعلانات في ميتا تمويل توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 8ر60 مليار دولار.

في المقابل، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ نحو 85ر15 مليار دولار.