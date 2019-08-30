أوكرانيا وروسيا تؤكدان إحراز تقدم في عملية تبادل السجناء

أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا اليوم الجمعة ، إنهما أحرزتا تقدما في عملية تبادل السجناء التي طال انتظارها ، فيما تعد الخطوة الأولى نحو تجديد الجهود لحل النزاع القائم بين الدولتين الجارتين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القول في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إن عملية الإفراج المتبادل عن المعتقلين متواصلة ، في حين حذر من أن المسؤولين لم ينتهوا بعد من إكمال أي عملية من هذا النوع.

وأضاف المكتب:" عندما تكتمل عملية الإفراج عن المحتجزين هذه، سيعلن مكتب

الرئيس ذلك عبر القنوات الرسمية ".

وقال يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في موسكو :" إن التعاون حول هذا الموضوع يحدث عادة وراء الأبواب المغلقة ، ولكن يمكنني تأكيد إحراز بعض التقدم "، مضيفًا أن حدوث مثل هذا التبادل "مهم للوضع بشكل عام " للمساعدة في تسوية الأزمة.

وكانت هناك تقارير في وقت سابق اليوم الجمعة عن حدوث عملية تبادل للسجناء بالفعل، مما دفع مكتب زيلينسكي إلى التحذيرفي بيانه ضد "فوضى المعلومات".

وقالت وكالة أنباء انترفاكس في كييف نقلا عن مسؤول في الأمن الاوكراني لم تكشف عن هويته، إن التبادل لن يحدث اليوم الجمعة.