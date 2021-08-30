محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي وحانوت بزفتى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تبطين ترعة العطف بقرية نهطاي، والتي يتم تبطينها بتكلفة 40.2 مليون جنيه لخدمة 16 ألف نسمة.

كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بالقرية، والذي يتم بناؤه بتكلفة 5.2 مليون جنيه، ومجمع الخدمات الحكومية والذي يتم بناؤه بتكلفة مالية 6 ملايين جنيه ليخدم 19271 نسمة، والذي يتكون من 3 أدوار (دور أرضي ودورين علويين) لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، والشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، والوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بقرية حانوت ومدرسة حانوت الإعدادية والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بقيمة 1.1 مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة في أكتوبر المقبل.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذها داخل مركز زفتى، من خلال تنفيذ 1082 مشروعًا بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه في 14 قطاعًا.