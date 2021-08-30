دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى ضرورة وضع جدول زمني واضح ومدروس ومحكم التنسيق لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وشدد الجرندي في كلمته خلال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، على أن تونس دائما ما تؤكد وعلى جميع المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على أن أمن ليبيا من أمن تونس وفي استقرارها استقرار لتونس، مضيفا أن بلاده لم تدخر جهدا في دعم الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد الجرندي -حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية -أهمية ترتيب البيت الليبي وتجاوز الخلافات وتحقيق المصالحة الشاملة لتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرا إلى دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد المتكررة إلى توحّد الليبيين حول مشروع وطني، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويعيد إلى المنطقة أيضا توازنها ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية.