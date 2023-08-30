تقام اليوم الأربعاء 30 أغسطس العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة تشيلسي وويمبلدون في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024.
يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
تشيلسي X ويمبلدون – 9.45 مساء – beIN Sports
شيفيلد يونايتد X لينكولن سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports
هاروجيت تاون X بلاكبيرن روفرز – 9.45 مساء - beIN Sports
نوتينجهام فورست X بيرنلي – 9.45 مساء - beIN Sports
دونكاستر روفرز X إيفرتون – 10 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
كوبنهاجن X راكوف البولندي – 10 مساء - beIN Sports
بي إس إيندهوفن X جلاسكو رينجرز – 10 مساء - beIN Sports
آيك آثينا X رويال أنتويرب البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports