تقام اليوم الأربعاء 30 أغسطس العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة تشيلسي وويمبلدون في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي X ويمبلدون – 9.45 مساء – beIN Sports

شيفيلد يونايتد X لينكولن سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports

هاروجيت تاون X بلاكبيرن روفرز – 9.45 مساء - beIN Sports

نوتينجهام فورست X بيرنلي – 9.45 مساء - beIN Sports

دونكاستر روفرز X إيفرتون – 10 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن X راكوف البولندي – 10 مساء - beIN Sports

بي إس إيندهوفن X جلاسكو رينجرز – 10 مساء - beIN Sports

آيك آثينا X رويال أنتويرب البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports