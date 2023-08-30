 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 10:01 ص

تقام اليوم الأربعاء 30 أغسطس العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، أبرزها مواجهة تشيلسي وويمبلدون في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023-2024.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي X ويمبلدون – 9.45 مساء – beIN Sports

شيفيلد يونايتد X لينكولن سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports

هاروجيت تاون X بلاكبيرن روفرز – 9.45 مساء - beIN Sports

نوتينجهام فورست X بيرنلي – 9.45 مساء - beIN Sports

دونكاستر روفرز X إيفرتون – 10 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن X راكوف البولندي – 10 مساء - beIN Sports

بي إس إيندهوفن X جلاسكو رينجرز – 10 مساء - beIN Sports

آيك آثينا X رويال أنتويرب البلجيكي – 10 مساء - beIN Sports

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك