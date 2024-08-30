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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعلن اغتيال وسام حازم القائد بحماس في جنين

وكالات
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:39 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال وسام حازم القائد في حركة حماس في جنين.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال اغتيال قائد كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس، محمد جابر الملقب بـ"أبو شجاع" و4 آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس في الضفة الغربية، وذلك بعد عملية عسكرية أطلقها، أمس الأربعاء.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية بعض تفاصيل عملية الاغتيال، قائلة إنه في حوالي الساعة الرابعة فجرا حاصر جيش الاحتلال مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يوجد عدد من المقاومين الفلسطينيين من بينهم أبو شجاع.

وأطلقت قوة من جيش الاحتلال صاروخا على المبنى المحاصر خلال تبادل لإطلاق النار مع المجموعة المسلحة.

وفي نهاية الاشتباكات، استشهد قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع و4 آخرون كانوا برفقته، في حين اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيا آخر.


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